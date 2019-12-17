شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اللحظات الأخيرة ... الإعلان عن مصرع خليفة حفتر ... هذا ما يحدث الآن في ليبيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ووفق المصادر، فإن طائرة إسعاف نقلت حفتر من الأردن إلى فرنسا بعدما عجزت الأطقم الطبية في الأردن عن إنقاذه.

وفي حال تأكد ذلك رسميًا، فإن من شأنه أن يؤدي إلى خلط الأوراق في ليبيا التي تعصف بها الحرب بين الفرقاء السياسيين.

غير أن ناشطين ليبيين شككوا في صحة المعلومة، محذرين من تكرار ما سبق نشره قبل اقتحام "درنة" حين ترددت أنباء آنذاك عن وفاته سريريًا قبل أن يكذبها قائد قوات الشرق الليبي بنفسه.

ورجحوا أن يكون للأمر علاقة بالهجوم الحالي على طرابلس.

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وفي أبريل من العام الماضي، أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء وقنوات ليبية بوفاة "حفتر" الذي أشارت تقارير إعلامية ومصادر ليبية وغربية وقتها إلى تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية، بعد إصابته بجلطة دماغية استدعت نقله للعلاج في فرنسا.

وكانت سلسلة من الاتصالات بين مكتب قيادة قوات حفتر ومصادر دبلوماسية عربية في عواصم مختلفة أظهرت أن حفتر يعالج بالفعل في المستشفى العسكري "بيرسي" قرب العاصمة الفرنسية باريس.

غير أنه في وقت لاحق، ظهر حفتر بنفسه لينفي شائعة الوفاة.

والخميس الماضي، وبعد 8 أشهر من فشل قواته في اقتحام العاصمة الليبية أعلن حفتر، بدء "المعركة الحاسمة" للتقدم نحو قلب طرابلس، دون حدوث أي جديد على الأرض.

وسبق لحفتر أن أصدر إعلانات مماثلة أكثر من مرة، دون أن يتحقق ما وعد به، وعندما بدأ الهجوم على طرابلس، في 4 أبريل الماضي، زعمت قواته أنها ستسيطر على العاصمة في 48 ساعة، غير أن هجومه ما زال متعثرًا.

وأجهض هجوم حفتر على طرابلس جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للحوار بين الليبيين.