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سعودية تكشف تعرضها للخداع خلال سعيها لإيجاد وظيفة حكومية

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عدن - ياسمين التهامي - وأشارت إلى أنه عند بحثها عن وظائف أخرى، انتهى بها المطاف للعمل كبائعة عطور في أحد المطارات.

وخلال سعيها لإيجاد وظيفة حكومية، لفتت إلى أن شخصًا طلب منها مبلغ 5 آلاف ريال مقابل مساعدتها في إيجاد عمل بالحكومة، ثم ماطل معها لمدة عام دون جدوى حتى الآن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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