شكرا لقرائتكم خبر عن سعودية تكشف تعرضها للخداع خلال سعيها لإيجاد وظيفة حكومية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - وأشارت إلى أنه عند بحثها عن وظائف أخرى، انتهى بها المطاف للعمل كبائعة عطور في أحد المطارات.
وخلال سعيها لإيجاد وظيفة حكومية، لفتت إلى أن شخصًا طلب منها مبلغ 5 آلاف ريال مقابل مساعدتها في إيجاد عمل بالحكومة، ثم ماطل معها لمدة عام دون جدوى حتى الآن.
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