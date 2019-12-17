شكرا لقرائتكم خبر عن سعودية تكشف تعرضها للخداع خلال سعيها لإيجاد وظيفة حكومية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وأشارت إلى أنه عند بحثها عن وظائف أخرى، انتهى بها المطاف للعمل كبائعة عطور في أحد المطارات.

وخلال سعيها لإيجاد وظيفة حكومية، لفتت إلى أن شخصًا طلب منها مبلغ 5 آلاف ريال مقابل مساعدتها في إيجاد عمل بالحكومة، ثم ماطل معها لمدة عام دون جدوى حتى الآن.