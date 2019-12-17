شكرا لقرائتكم خبر عن دخلت معه الغرفة من اجل فحص النظر...لكن مافعله بها كان صادما"لن تصدق ماحدث عند حضور الشرطة "شاهد" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وأضافت أنها ظلت نحو نصف ساعة في غرفة الفحص، ثم طلب منها رقم هاتفها، فظنت أنه إجراء بهدف إدراجه في الأوراق المطلوبة، لكنها فوجئت به يرن عليها من هاتفه، وأثناء خروجها من الغرفة سبقها المتهم إلى الباب، ومنعها من الخروج، ثم أمسكها وحاول تقبيلها. وحررت المرأة بلاغا ضد المتهم لدى شرطة دبي، التي أحالته إلى النيابة، ومنها إلى محكمة الجنايات.

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