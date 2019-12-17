شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو ...شاب سعودي يمارس الرذيلة "علنا" مع فتاة شابة "ويصرخ": نحن في زمن الترفيه ...انتهى زمن العباية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وقد لاحقى المقطع اتسياء كبيرا على مواقع التواصل ، من الناشطين السعوديين والخليجيين، كونه مجاهرة بالعصية وتحد لقيم وتقاليد الشعب السعودي. يتزامن هذا مع حملة الانتفاح على القيم الغربية، التي يقودها في المملكة، ولي العهد محمد بن سلمان، عبر هيئة الترفيه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو ...شاب سعودي يمارس الرذيلة "علنا" مع فتاة شابة "ويصرخ": نحن في زمن الترفيه ...انتهى زمن العباية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.