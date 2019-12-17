شكرا لمتابعة خبر عن اسعد خبر لليمنيين..دولة عربية كبرى تفرح قلوب كل اليمنيين في الشمال والجنوب وتفتح لهم ابوابها وتساويهم بمواطنيها في كل شيء لكنها ترفض منحهم الجنسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - اسعد خبر لليمنيين..دولة عربية كبرى تفرح قلوب كل اليمنيين في الشمال والجنوب وتفتح لهم ابوابها وتساويهم بمواطنيها في كل شيء لكنها ترفض منحهم الجنسية

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