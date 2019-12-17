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صنعاء - ياسمين الخيامي - تحذير للمغتربين اليمنيين..لا تقضي اكثر من سنتين في السعودية مهما كانت المغريات حتى لو كان راتبك 10 ريال شهريا ( تعرف على السبب المخيف والصادم )

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