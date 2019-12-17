الخبجي يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن في الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

التقى عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس وحدة شؤون المفوضات بالمجلس، الدكتور ناصر الخبجي، اليوم الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض، بالسيد مارتن غريفيث، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن.

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وأكد الدكتور الخبجي خلال اللقاء، التزام المجلس الانتقالي الجنوبي وحرصه على تنفيذ اتفاق الرياض .. مثمناً الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية باتجاه الدفع نحو تنفيذ الاتفاق وتجاوز أي معوقات تؤجل المضي نحو التنفيذ العملي لكافة بنوده.

وعبّر الدكتور الخبجي عن تثمين المجلس للجهود التي يبذلها المبعوث الدولي باتجاه الدفع بالعملية السياسية الشاملة .. لافتاً إلى أن اتفاق الرياض قد فتح آفاقاً واسعة لتحقيق مزيد من التقدم في إطار عملية سياسية شاملة تُنهي الحرب، وتؤسس لحلول جذرية لقضية شعب الجنوب على قاعدة إنفاذ إرادة شعب الجنوب وتمكينهم من حقهم في تقرير مصيرهم.