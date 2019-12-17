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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إشهار مؤسسة "طلائع الغد التنموية الإنسانية" في عدن بحضور قيادات في الإنتقالي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
جرى اليوم الثلاثاء، في العاصمة عدن، إشهار مؤسسة "طلائع الغد التنموية الإنسانية"، في العاصمة عدن، بمشاركة عضوي هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، والدكتورة سهير علي أحمد .
وفي حفل الإشهار، أكد شطارة على أن منظمات المجتمع المدني هي أساس نجاح أي دولة، كونها من تصنع التغيير وتقود مسار التقدم.
وأشار شطارة إلى أن السلطة الحاكمة عقب احتلال الجنوب في العام 1994م، عمدت على إقصاء شبابنا بتمثيل دورهم في قطاع المجتمع المدني، وكذا من المشاركة في العمل مع المنظمات الدولية العاملة في بلادنا، بل واستماتت على عدم ظهور الأصوات الجنوبية في الخارج.
وشدّ شطارة على أيدي الشباب الجنوبي للانخراط في مسار المجتمع المدني وتعزيز حضورهم فيه، متمنيا التوفيق والنجاح لمؤسسة "طلائع الغد" في العمل المدني.
وبدورها، أكدت مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي في عدن، انتصار سعيد مرشد على وجود العديد من الشباب ممن يحملون أفكارا خلاقة في استعداد للعمل التطوعي .. مشيرة إلى أن العمل التطوعي، يعكس مدى الوعي الذي وصل إليه شبابنا، وقد شجعت الشباب على العمل التطوعي لسد الثغرة التي خلفتها الحرب .
بدوره أوضح رئيس مؤسسة "طلائع الغد"، ذو يزن عبدالله، أن فكرة إنشاء المؤسسة انبثق من مبادرة شبابية وطنية للتخفيف من معاناة الوطن والمجتمع .. لافتاً إلى أن المؤسسة تهدف لتنمية قدرات وكفاءات الشباب والعمل على مساعدة المجتمع لتحقيق التنمية المستدامة للأسرة والمجتمع .
حضر حفل الإشهار العقيد عبدالدائم أحمد علي، مدير مكتب مدير امن العاصمة عدن، وعدد من الشخصيات الاجتماعية ورؤساء وممثلي منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى عدد من الصحفيين والإعلاميين.
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