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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إغتيال مسؤول أمني بارز في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
قالت مصادر أمنية، أن مسلحين يعتقد إنتمائهم لميليشيا الحوثي الإنقلابية، إغتالت اليوم الثلاثاء، مسؤول أمني بارز وسط سوق الحزم بمحافظة الجوف.
وذكرت المصادر، أن مسلحين على متن طقم عسكري أطلقوا النار على مساعد مدير أمن الجوف العقيد، علي نصر نسم، وسط سوق الحزم، بمحافظة الجوف، وأردوه قتيلا.
وأشارت المصادر إلى أن الحادثة وقعت في منطقة محررة وخاضعة لسيطرة الشرعية، وأن الجناة لاذوا بالفرار إلى مناطق سيطرة الميليشيات .. معربة عن إعتقادها بإن إغتيال العقيد نسم جاء على خلفية تصديه لعمليات التهريب الحوثية للمخدرات والحشيش والأسلحة.
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