رئيس الوزراء: الصمت الأممي إزاء تنصل الميليشيات يشجعها على مزيد من التمادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال رئيس الوزراء، الدكتور، معين عبدالملك سعيد، "ان الصمت الأممي والدولي وعدم الوقوف بجدية وحزم امام رفض وتنصل مليشيات الحوثي المدعومة ايرانيا عن تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم، بمحاوره الثلاثة يشجعها على مزيد من التمادي في تحدي الارادة الشعبية والدولية والقرارات الملزمة" .



وأكد ان هذا التمادي وصل إلى تقييد حركة وعمل البعثة الأممية لاعادة تنسيق الانتشار في الحديدة، واختطاف السفن التجارية في مياه البحر الأحمر وتهديد الملاحة الدولية، واستهداف مقر الفريق الحكومي في لجنة اعادة تنسيق الانتشار بالصواريخ والطائرات المسيرة الايرانية، اضافة إلى خروقاتها اليومية والمستمرة للهدنة الأممية منذ دخولها حيز التنفيذ.عام على اتفاقية ستوكهولم ولم تنفذ مليشيا الحوثي ايا من بنودها

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا موسعا لقيادات السلطة المحلية والمكتب التنفيذي لمحافظة الحديدة،

دعا عبدالملك، الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي الى عدم الاصغاء لما تقوله ميليشيا الحوثي الانقلابية، والنظر الى افعالهم الوحشية والاجرامية على الأرض واستمرارهم في التنصل عن كل الاتفاقات والمواثيق والعهود واخرها اتفاقية ستوكهولم التي مر عام على توقيعها دون ان تلتزم هذه الميليشيات بتنفيذ ايا من بنودها.

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وأشار الدكتور معين عبدالملك، إلى استمرار رفض مليشيات الحوثي توريد الايرادات العامة إلى حساب البنك المركزي، وفق اتفاق ستوكهولم لدفع رواتب موظفي الدولة، ومواصلة نهبها، وعدم الايفاء بتعهداتها في فتح ممرات إنسانية آمنة في الحديدة، او تنفيذ اتفاقية تبادل المختطفين والاسرى، وكذا عدم رفع الحصار الذي تفرضه على مدينة تعز .. لافتا إلى ان اساليب الافتراء والتضليل، التي أدمنت على استخدامها مليشيا الانقلاب ووسائلها الاعلامية في تزييف المعلومات والحقائق حول حقيقة ما يجري باتت مكشوفة للجميع في الداخل والخارج.

واستعرض الاجتماع جهود السلطة المحلية لتطبيع الاوضاع وبسط الامن والاستقرار في المديريات المحررة, واحتياجاتها الطارئة من المشاريع الخدمية والتنموية والانسانية والاغاثية, خصوصا في مجالات التحسين والنظافة والاصحاح البيئي والصرف الصحي, والتعليم الجامعي والفني, واعادة تأهيل المنشأت والمراكز الصحية ومكافحة انتشار الامراض والاوبئة, وتوفير احتياجات النازحين جراء الحرب التي اشعلتها مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران.

وتدارس الاجتماع اليات تفعيل عمل النيابات والمحاكم واجهزة الضبط القضائي, وكذا جهود قوات خفر السواحل في مكافحة التهريب، اضافة إلى امكانية ربط مديريتي الخوخة وحيس بالمحطة الكهربائية بمديرية المخا, وتنفيذ عدد من المشاريع العاجلة ذات الاثر الملموس في حياة المواطنين على المدى القريب.

واشاد رئيس الوزراء بجهود السلطة المحلية في تطبيع الاوضاع وتوفير الاحتياجات الطارئة الموطنين وفق الامكانيات المتاحة في هذه الظروف الصعبة.

وأكد ان فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اصدر توجيهات للحكومة بالاهتمام بمحافظة الحديدة التي عانت كثيرا من الاهمال, اضافة الى كونها اكثر المحافظات تضررا جراء الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية.