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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سويسرا تعرب عن أسفها للقاء سفير بلادها في طهران بممثل الميليشيات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
الخليج 365 - وكالات
أعرب السفير السويسري غير المقيم لدى اليمن بالز اببلانالب، عن أسفه للملابسات وسوء الفهم الذي سببه لقاء سفير بلاده في طهران بممثل ميليشيا الحوثي .. مؤكدا أن ذلك لا يعتبر اعترافا رسميا من سويسرا بالحوثيين.
جاء ذلك خلال تسليمه إلى وزير الخارجية محمد الحضرمي نسخة من أوراق اعتماده كسفير للإتحاد السويسري لدى اليمن، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة سبأ الحكومية .
وخلال اللقاء اشاد الحضرمي بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وبدعم سويسرا للحكومة الشرعية وللشعب اليمني.
وفي معرض حديثه أوضح الوزير ان النظام الإيراني باعترافه بممثل مليشيا الحوثيين وتسليمه المقرات الدبلوماسية اليمنية في طهران قد ارتكب مخالفة صارخة بمقتضيات اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية تتطلب ادانة المجتمع الدولي، وانه لا يمثل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
وأنتقدت الشرعية على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، أمس، لقاء السفير السويسري في طهران مارکوس لیتنیر والوزير المفوض في السفارة التي تحتضن قسم رعاية المصالح الأمريكية في إيران مع ممثل المليشيا الحوثية لدى ايران المدعو ابراهيم الديلمي، وأعتبرته مخالفة سافرة للأعراف الدبلوماسية وتجاوز مرفوض للقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية .
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