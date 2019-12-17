الحكم بإعدام مدان بجريمة التخابر مع دولة أجنبية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

قضت المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم، بإعدام أحد الأشخاص المدانين بجريمة التخابر مع دولة أجنبية وإعانة العدو السعودي.

وقضى منطوق الحكم في الجلسة المنعقدة برئاسة رئيس المحكمة القاضي مجاهد أحمد العمدي، وبحضور وكيل النيابة القاضي أحمد محمد القيز، بإدانة المتهم (أ.ح.س)51 عاماً بالتهم المنسوبة إليه في قرار الإتهام ومعاقبته بالإعدام تعزيراً.

وعقب النطق بالحكم قيدت المحكمة طلب المدان استئناف الحكم الصادر وفقاً للقانون.

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واستندت المحكمة في حيثيات الحكم إلى الأدلة المادية التي قدمتها النيابة الجزائية إلى جانب إعترافات المدان والتقارير الرسمية التي أثبتت قيامه بالتخابر مع دولة العدوان السعودية والتي هي في حالة حرب وعدوان على الجمهورية اليمنية.

وكانت النيابة الجزائية وجهت للمدان تهمة سعيه لدى دولة العدوان السعودي وتخابر مع من يعملون لمصلحتها ومرتزقتها المتواجدون في محافظة مأرب بقيادة اللواء ثالث عروبة ،وجند نفسه معهم للقتال ضد الجيش ومنح من أجل ذلك رتبة ملازم أول.

كما تضمنت صحيفة الإتهام استقطاب المدان لـ 50 شخصا من مديريتي وصاب وعتمه و إرسالهم إلى محافظة مأرب للالتحاق باللواء ثالث عروبه للقتال ضد الجيش المدافع عن البلاد من العدوان وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الجمهورية الحربي والسياسي وإضعاف قوة الدفاع عن البلاد.