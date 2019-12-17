شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أزمة الفيديوهات مع خالد يوسف.. صور جديدة صادمة لشيما الحاج تشعل مواقع التواصل (شاهد) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أثارت الفنانة شيما الحاج ، جدلا واسعا عند نشرها صورا جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وذلك أثناء تواجدها في لندن.

وعلقت شيما الحاج علي الصور قائلة: "أحبك لانى أرى فيكي ما بداخلي أحبك يا مدينة الضباب".

وتلقت شيما الحاج العديد من التعليقات السلبية على الصور حيث ألمح البعض عن قضيتها الشهيرة والتي دخلت بسببها السجن.

وكان احدث ظهور للفنانة شيما الحاج في مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بحفل الافتتاح والذى أثار أيضا ضجة واسعة لأنه شهد أول ظهور لها بعد خروجها من السجن.

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