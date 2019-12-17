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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو ..عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك يتلقيان صفعة موجعة من العطاس بسبب تكريمهم للشهيد عدنان الحمادي وضمه الى كشوفات شهداء الجنوب



انتقدت الكاتبة والناشطة السياسية هدى العطاس قيام المجلس الانتقالي بضم الشهيد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع إلى صفوف شهدائه.

العطاس قالت ان الخطوة تزيد المشهد غموضا بخصوص من ضد من؟

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ودعت العطاس قيادة الانتقالي إلى ضم شهداء الجنوب اولا إلى كشوفاته.

وتابعت بالقول :"أيش رايكم؟

من مع؟ ومن ضد؟ هذه التوجيهات الصادرة من سيدكم عيدروس الزبيدي وسيدكم هاني بن بريك.

فقط ملحوظة:

كنا نتمنى ان تشمل توجيهاتهم، شهداء جنوبيين كثر ما زالوا مهملين وجرحى متروكين لمصيرهم، خارج الكشوفات



