شاھدو كیف تعیش زوجة الأمیر الولید بن طلال ..الفاتنة التي سرقت قلبه وماله..«فیدیو سوف یصیبكم بالصدمة»

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - كان من الممكن أن تكون حیاتھا مثل حیاة الأمیرات الخیالیات فى القصص العربیة.

كان من الممكن أن تستمتع بحیاة ھادئة فى قصر من الذھب، ھذه ھى حكایة الأمیرة السعودیة زوجة الولید بن طلال.







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