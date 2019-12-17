الزُبيدي يرأس اجتماعاً مشتركاً لهيئة رئاسة المجلس والهيئة التنفيذية لانتقالي الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

ترأس رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مشتركاَ لهيئة رئاسة المجلس، والهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس بمحافظة الضالع، ورؤساء القيادات المحلية في المديريات.



وخلال الاجتماع، الذي يأتي ضمن خطة رئاسة المجلس للاطلاع المباشر على أداء القيادات المحلية في المحافظات والمديريات، استمع الزُبيدي، من الهيئة التنفيذية لانتقالي الضالع، لتقرير شامل عن أداء القيادة المحلية في المحافظة والقيادات في المديريات، خلال الفترة الماضية، والمعوقات التي اعترضت سير عملها.

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كما استمع الزُبيدي إلى آراء ومقترحات رئيس وأعضاء الهيئة التنفيذية لانتقالي الضالع، لتحسين أداء القيادة المحلية في المحافظة والمديريات، في مختلف المجالات، السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، مع تأكيدهم على مواصلة النضال وبمختلف أشكاله لإفشال المؤامرات الحوثية والإخوانية.

وأشاد الزُبيدي، بالدور الذي لعبته قيادة المجلس الانتقالي في محافظة الضالع والقيادات في المديريات وأسبقيتها في معالجة معوقات التنسيق مع قيادة السلطة المحلية في المحافظة والمديريات والجهود الكبيرة التي بذلتها في متابعة حل المشكلات العامة ومشكلات العمل الأمني والعسكري وعلاج الجرحى من العسكريين والمدنيين والرصد للخروقات الحوثية في جبهات القتال.

وحثّ القائد، قيادات انتقالي الضالع، على مستوى المحافظة والمديريات على رفع وتيرة عملهم في التنسيق مع الوحدات العسكرية الأمنية والسلطة المحلية لحال أي معوقات، ومعالجة السبيات والأخطاء في مجال عملها، بالإضافة إلى رصد خروقات الحكومة اليمنية لاتفاق الرياض الذي يسعى المجلس وبكل قوة لتنفيذ أحكامه.

وكان الزُبيدي، قد قدم في مستهل الاجتماع، شرحاً موجزاً عن اتفاق الرياض والجهود التي بذلت للتوقيع عليه، والجهود التي تبذل حالياً لتنفيذه، بالإضافة إلى نتائج لقاءاته مع سفراء عدد من الدول العظمى التي باركت الاتفاق، والموقع الجديد للمجلس الانتقالي على الخارطة السياسية المعترف بها من هذه الدول رسمياً،كطرف من أطراف العملية السياسية وخاصة بالشأن الجنوبي.