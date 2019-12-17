مناقشة وتقييم نتائج المرحلتين الأولى والثانية من الحملة الشاملة بمديرية صيرة بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

عدن - الخليج 365

ناقش اجتماع عقد اليوم بمديرية صيرة بمحافظة عدن برئاسة مدير عام المديرية خالد سيدو، نتائج المرحلتين الأولى والثانية من الحملة الشاملة التي تشهدها المديرية.



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كما ناقش الاجتماع الذي ضم مدير مكتب الأشغال بالمديرية جمال محمد، وأركان حرب اللواء الخامس دعم واسناد عواد النوبي، والمشرف المراقب العام على الأسواق بالمديرية سعيد الكثيري، والمسؤول الأمني للفرزات جمال الزغبري، ورئيس اتحاد شباب كريتر رأفت فؤاد، الصعوبات والعراقيل التي واجهت تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من الحملة التي شملت تنظيم حركة سير المركبات الأجرة والعمل بنظام الفرزات، وازالة البسطات والمفارش من الأسواق الرئيسية بالمديرية وتحويلها إلى منطقة السيلة بعد إعادة تأهيلها.

وتطرق الإجتماع إلى آلية التنسيق بين الجهات المنفذة للحملة ومعالجة القصور والأخطاء بغرض تفاديها في قادم الأيام، والترتيبات والإستعدادات للبدء بالمرحلة الثالثة من الحملة والمتمثلة في ازالة العوائق والإستحداثات من أمام المحلات التجارية في أسواق المديرية.

وخلال الإجتماع شدد سيدو، على أهمية الإلتزام بالقوانين والإستجابة للحملة من قبل المواطنين والباعة وسائقي مركبات الأجرة لحفظ الأمن والإستقرار بالمديرية، وعودة مظهرها الجمالي الذي كانت عليه ما قبل الحرب الغاشمة على عدن.