محلل عسكري : الشرعية لا تضع ضمن حساباتها تحرير الشمال من الحوثيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال الكاتب والمحلل العسكري العميد خالد النسي ان الشرعية لا تضع ضمن حساباتها تحرير الشمال من ميليشيا الحوثي الإنقلابية .



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وجاء في تغريدة له بتويتر، "اليوم لا يوجد في حسابات الشرعيه مواجهة الحوثي وتحرير الشمال هذه اسطوانه قديمه ويجب تجاوزها ومواجهة اهداف الشرعيه اليوم" .

واشار الى ان اهداف الشرعية اليوم باتت في السيطرة على الجنوب وهذا لن يسمح به الجنوبيين.

وأكد النسي على ضرورة تحرير الشرعية من جماعة الإخوان بقوله، "نحن في مشكلة اخرى ولن نخرج منها الا اذا حررنا الشرعيه من الاخوان ووجهناها التوجيه الصحيح نحو الحوثي" .