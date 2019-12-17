محافظ حضرموت يستقبل مستشار اتحاد رؤوساء الجامعات العربية الروسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

استقبل محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بمكتبه بالمكلا اليوم، الدكتور بشير سماحة مستشار اتحاد رؤساء الجامعات العربية الروسية، الذي يزور المحافظة حالياً في إطار مشاركته في المؤتمر الدولي للحوسبة والهندسة الذكية الذي تحتضنه جامعة حضرموت خلال الفترة من ال 17-16 من ديسمبر الجاري.



ورحب المحافظ خلال اللقاء، الذي حضره رئيس جامعة حضرموت د.محمد سعيد خنبش، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية د.عبدالله صالح بابعير بالدكتور بشير سماحة، مؤكداً عمق العلاقة التي تربط بلادنا بروسيا التي احتضنت الكثير من أبناء حضرموت والوطن الذين تخرجوا من الجامعات الروسية .

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وأعرب مستشار اتحاد الجامعات العربية الروسية عن اعجابه بما شاهده في حضرموت من استقرار وتنمية وسير التعليم الجامعي والتعليم العام والنشاط العلمي في المحافظة.

وتطرق اللقاء إلى توصيات المؤتمر الدولي للحوسبة بجامعة حضرموت، وأهمية فتح علاقات أوطد بين جامعتي حضرموت وسيئون والجامعات الأهلية في المحافظة مع الجامعات الروسية لتعزيز التواصل الأكاديمي وتبادل المشاركات في المؤتمرات والندوات.

واهدى المحافظ في ختام اللقاء درعي المحافظة والمنطقة العسكرية الثانية للدكتور بشير سماحة، لدوره في تطوير التبادل الأكاديمي بين جامعات المحافظة والجامعات الروسية.