شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ضم الشهيد الحمادي إلى كشوفات شهداء المقاومة الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 أعلن نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، عن ضم الشهيد العميد، عدنان الحمادي إلى كشوفات شهداء المقاومة الجنوبية .

Advertisements وقال بن بريك في تغريدة له بتويتر، "بتوجيهات سيدي الرئيس عيدروس الزبيدي يتم اعتماد اسم الشهيد العميد الركن عدنان الحمادي في كشوفات شهداء المقاومة الجنوبية" . وأضاف "وسيتم معاملة أسرته ضمن أسر الشهداء ، لما قدمه الشهيد في مكافحة التمدد الفارسي وتحرير 80% من المناطق المحررة في تعز .

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