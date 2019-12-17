الحضرمي : الكويت مثلت العرب خير تمثيل خلال عضويتها في مجلس الأمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال وزير الخارجية، محمد الحضرمي، "الكویت مثلت العرب خیر تمثیل وحملت على عاتقھا حمایة مصالح لیس فقط العالم العربي بل والعالم الاسلامي بأسره ایضا".



واشاد الحضرمي في تصريح نشرته وكالة كونا الكويتية، اليوم الثلاثاء، بالدور الكبیر للدبلوماسیة الكویتیة "المتمكنة" في دعم استقرار ووحدة الیمن وحكومتھ الشرعیة والقضایا العربیة والاسلامیة من خلال عضویتھا غیر الدائمة في مجلس الامن التي مثلت العرب "خیر تمثیل".

واشار الحضرمي الى ان الدبلوماسیة الكویتیة المتمكنة واداء وزارة الخارجیة الكویتیة بقیادة سمو رئیس مجلس الوزراء الشیخ صباح الخالد الحمد الصباح عززا مكانة ھذا البلد العربي العریق في محیطھ العربي والاقلیمي وفي المحافل والتجمعات الدولیة على حد سواء.

وقال الحضرمي "نحن في الیمن حكومة وشعبا نعبر عن تقدیرنا وامتناننا الكبیرین للدور الكبیر الذي ادتھ الكویت الشقیقة من خلال عضویتھا غیر الدائمة في مجلس الامن خلال الفترة الماضیة".

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واضاف "لن ننسى دور الكویت الایجابي الداعم للحكومة الشرعیة وللشعب الیمني ولأمن واستقرار وسلامة ووحدة الاراضي الیمنیة وللتوصل الى حل للازمة الیمنیة وفقا للمرجعیات الثلاث والمتمثلة في المبادرة الخلیجیة وآلیتھا التنفیذیة ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الامن ذات الصلة لا سیما القرار 2216."

ونوه بالاسھامات العدیدة للكویت من خلال مقعدھا غیر الدائم في مجلس الأمن فیما یتعلق بالقضایا والملفات العربیة والاسلامیة كالقضیة الفلسطینیة والملف الیمني والقضایا العربیة المشتركة.

وقال الحضرمي ان "الكویت تحظى بمكانة خاصة في قلوب الیمنیین رسختھا بصمات الخیر التي وضعتھا الكویت من خلال مشاریعھا في الكثیر من أرجاء الیمن".

واشار الى ان "العلاقات الیمنیة - الكویتیة علاقات تاریخیة ضاربة في القدم ومتمیزة على كل الأصعدة وفي مختلف المجالات" موضحا أن "للكویت بصمات تاریخیة في العملیة التنمویة في الیمن وھناك علاقة أخویة خاصة تربط الشعبین الشقیقین".