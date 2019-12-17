شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غريفيث يغادر صنعاء بعد زيارة التقى خلالها زعيم المليشيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ صنعاء غادر المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية بعد زيارة استغرقت يوماً واحداً التقى خلالها قيادات الميليشيا في محاولة لإنعاش اتفاق ستوكهولم.

Advertisements وأكد مصدر ملاحي في مطار صنعاء الدولي أن غريفيث غادر صباح اليوم مطار صنعاء عبر طائرته الأممية دون الإدلاء بأي تصريح. يشار إلى أن غريفيث التقى زعيم مليشيا الحوثي، عبدالملك الحوثي، وأكد الأخير وفق قناة "المسيرة" على أهمية تعزيز الخطوات الإنسانية في ما له علاقة بالأسرى والمعتقلين واستمرار إغلاق مطار صنعاء كونها جوانب مهمة يجب أن تحتل مزيداً من الاهتمام والتنفيذ من قبل الأمم المتحدة.

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