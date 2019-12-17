تعرف على أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة الصباحية ليومنا الثلاثاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 الخليج 365 - علي كامل: ينشر "الخليج 365"، أبرز عناوين الأخبار ليومنا هذا الثلاثاء 17 ديسمبر / كانون الأول 2019:

- تدابير قمعية حوثية تُهدد بنسف القطاع الصحي https://www.elyamnelaraby.com/443004 - خسائر حوثية بشرية في لحج بعد التصدي لهجومهم https://www.elyamnelaraby.com/443006 - ضمن تناقضات الإخوان.. محلية تعز تنفي تعرض فريق تحقيق الحمادي لاعتداءات https://www.elyamnelaraby.com/443001 - بسبب النفوذ والمناصب.. مواجهات بين جنود من الأمن العام ومسلحي قيادي حوثي بإب https://www.elyamnelaraby.com/442999 - صنعاء.. عصابات مجهولة تسرق الدراجات النارية https://www.elyamnelaraby.com/442997 - مقتل وإصابة خمسة مواطنين في إب بحوادث متفرقة https://www.elyamnelaraby.com/442989 - خاص.. تناقض مفضوح للإخوان في تعز وزيارة سرية لضابط قطري https://www.elyamnelaraby.com/442982 - ما هي المخاطر الكبري لحزب الإصلاح واستغلال نفوذه بالشرعية؟ "تقرير" https://www.elyamnelaraby.com/442973 - برنامج الغذاء العالمي: 11 مليون يمني لم يحصلوا على أي مساعدات https://www.elyamnelaraby.com/442964 - مليشيا الحوثي تخطف فنياً في محطة مأرب الغازية بالبيضاء Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/442961 - حريق بمحطة في إب ومصاب جديد بإنفلونزا الخنازير https://www.elyamnelaraby.com/442960 - تكريم 462 عامل وعاملة نظافة في مأرب https://www.elyamnelaraby.com/442958 - الكشف عن انتهاكات للحوثيين في القفر وذي السفال بإب https://www.elyamnelaraby.com/442952 - استشهاد وإصابة 16 شخصا بانفجار لغم حوثي في الجوف https://www.elyamnelaraby.com/442938 - إضراب مفتوح لبائعي القات في ذمار بسبب ابتزاز المليشيا https://www.elyamnelaraby.com/442934 - تقرير يرصد تمادي الحوثية وبطشها بأبناء الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/442933 - الهلال الإماراتي يوزع الكراسي المزدوجة لمدارس الساحل الغربي https://www.elyamnelaraby.com/442930 - قصف حوثي بالقذائف والصواريخ على مناطق في التحيتا بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/442928 - الحوثية تجدد قصف مواقع القوات المشتركة في حيس جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/442926 - الإخوان بتعز يحولون مهام الجيش إلى فتوحات ضد عائلات واستهداف الضيوف! "تقرير" https://www.elyamnelaraby.com/442968

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