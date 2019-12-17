شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خسائر حوثية بشرية في لحج بعد التصدي لهجومهم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 لحج - الخليج 365 كشف متحدث باسم المقاومة في القبيطة التابعة إدارياً لمحافظة لحج والحدودية مع محافظة تعز، عن خسائر بشرية حوثية عقب التصدي لهجوم عنيف.

Advertisements وأكد المتحدث الرسمي لقوات «المقاومة الشعبية» في القبيطة، علي منتصر القباطي في تصريح نشرته صيحفة «الشرق الأوسط»، «مقتل القيادي الحوثي المدعو أبو عبد الله العمراني، واثنين من مرافقيه، وإصابة 7 آخرين في تجدد للمواجهات بين الميليشيات الانقلابية والجيش الوطني في جبهة حمالة بمنطقة كرش بمديرية القبيطة، شمال لحج،. ويأتي هذا عقب تصدي الجيش الوطني لهجوم شنته ميليشيات الحوثي أثناء محاولتها التقدم إلى موقع الغريب».

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