صنعاء.. عصابات مجهولة تسرق الدراجات النارية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قالت مصادر أمنية، إن عشرات الدراجات النارية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي، تعرضت للسرقة، خلال اليومين الماضيين، من قبل مجهولين.



ونقلت وكالة "خبر" عن المصادر أن عشرات الدراجات النارية تعرضت للسرقة، في ظل انتشار عصابات السرقات بمختلف مديريات أمانة العاصمة.

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ووفق المصادر، فقد تلقت أقسام شرطة في مديريات السبعين ومعين وآزال والثورة وباقي مديريات الأمانة عشرات البلاغات من مواطنين وسائقي دراجات نارية، تعرضهم لسرقة دراجاتهم أثناء ما كانت مركونة في مناطق وأحياء مختلفة بالعاصمة.

وتأتي هذه الجرائم بالتزامن مع انتشار عصابات سرقة إطارات السيارات والبطاريات في عدد من مديريات أمانة العاصمة في ظل شكاوى الأهالي من غياب أي دور للجهات الأمنية الخاضعة لسيطرة وتوجيهات مليشيا الحوثي.