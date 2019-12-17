خاص.. تناقض مفضوح للإخوان في تعز وزيارة سرية لضابط قطري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

الخليج 365 - علي كامل:

كشفت مصادر خاصة، عن التناقض المفضوح للإخوان في تعز وتساءلت عن أسباب الزيارة التي قام بها ضابط في الاستخبارات القطرية.



وتحدثت مصادر "الخليج 365"، أن ضابطاً قطرياً زار سراً تعز قبل عشرة أيام لإغتيال الشهيد القائد عدنان الحمادي ويدعى محمد الكواري.

وتقول المصادر، إن الضابط القطري دخل دخل إلى المدينة من جهة الحوبان عن طريق كلابة في الثانية عشر ليلاً وبرفقته القيادي الحوثي "أبو شهاب" والتقى قيادي إخواني رفيع في منزله وضم اللقاء السري قيادات إخوانية من حزب الإصلاح.

وتساءلت المصادر عن أسباب وهدف وتوقيت هذه الزيارة للضابط القطري سراً.

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أما عن التناقض المفضوح للإخوان، ففي 5 ديسمبر الحالي قام مرشد الإخوان بتعز عبده فرحان سالم ومعه رئيس فرع حزب الإصلاح بتعز عبدالحافظ الفقيه بزيارة معسكر يفرس ويشيدان بالحشد الذي فيه ويؤكدان للحشد أن السلطة المحلية والمحور والحزب يقفون إلى جانبهم ويتعهدان باعتمادهم رسمياً كما أنه تم خلال ذلك اليوم توزيع رواتب مبلغ (60,000) ريال لكل فرد في المعسكر مقدمة من قطر عبر حمود المخلافي.

وفي 11 ديسمبر أي بعد ستة أيام يوقع حزب الإصلاح على بيان الأحزاب والتنظيمات السياسية التي تعتبر معسكر يفرس خارج إطار الشرعية ويجرم تشكيله.

وفي 12 ديسمبر أي بعد توقيع البيان بيوم واحد يرسل سالم مجموعة جديدة من عناصر الحزب للإلتحاق بالمعسكر ويأمر بزيادة الصرفة اليومية للحشد.

ويعتقد حزب الإصلاح أنه يستغفل الآخرين بإزدواجية المواقف وكأن من يخاطبهم أغبياء لايفقهون كذبه بينما الكل يعلم وبكل ثقة مخططات الحزب وأكاذيبه وألاعيبه واستخدامه للتقيه (النفاق) المفضوح، وفقاً لتعبير المصادر.