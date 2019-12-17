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مليشيا الحوثي تخطف فنياً في محطة مأرب الغازية بالبيضاء

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اليمن العربي ـ مأرب 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

مليشيا الحوثي تخطف فنياً في محطة مأرب الغازية بالبيضاء

الخليج 365 ـ مأرب

اختطفت مليشيا الحوثي أحد موظفي محطة كهرباء مأرب الغازية، من نقطة تابعة لها في منطقة رداع بالبيضاء أثناء عودته إلى محافظة تعز.

 

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وأكد مصدر في المحطة الغازية، أن عفيف محمد ناجي، والذي يعمل فنيا في المحطة أخذ إجازة عمل بهدف العودة إلى عائلته في محافظة تعز.

 

وتابع إن نقطة للحوثيين في رداع بمحافظة البيضاء اختطفت "ناجي" عند وصوله قادماً من مأرب واقتادته إلى جهة مجهولة.

 

وطبقا للمصدر فإن الميليشيا الحوثية تخفي فني محطة مأرب لليوم الثالث على التوالي من دون السماح بالتواصل به أو كشف مكان احتجازه

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