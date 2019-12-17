شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حريق بمحطة في إب ومصاب جديد بإنفلونزا الخنازير والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 إب - الخليج 365 تشهد محافظة إب العديد من الأحداث التي كشفت عن تدهور الأوضاع وإهمال المليشيا لجميع نواحي الحياة والقطاعات.

Advertisements وتحدث المصادر عن إندلاع حريق في محطة الأمين للكهرباء التجارية بالقرب من جامع عمر بن الخطاب وسط مدينة إب، وخسائر مادية جراء الحريق. كما أفادت بإصابة المواطن "فتحي محمد حسن البراحه" بوباء انفلونزا الخنازير بمنطقة السحول شمال إب ونقله للعناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة إب. ويأتي هذا في ظل غياب أي دور للجهات الصحية الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

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