تكريم 462 عامل وعاملة نظافة في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أقيم في مدينة مأرب، حفلاً تكريمياً لـ462 عامل وعاملة وموظف في صندوق النظافة والتحسينات، برعاية مجموعة حسن الحضر للتجارة.



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وخلال الاحتفال الذي جاء تحت شعار "شكرا صناع الجمال"، عبر وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، على اهمية هذه المبادرة التي تجسد شراكة القطاع الخاص مع القطاع الحكومية في رفع مستوى الخدمات العامة.

واستعرضت كلمة الصندوق التي ألقاها محمد السعيدي، الانجازات المحققة والتحديات التي سيعمل الصندوق على تجاوزها خلال العام المقبل.

وفي نهاية الاحتفال كرمت مجموعة الحضر التجارية 462 عامل وعاملة وموظف نظافة، وأكدت المجموعة أن التكريم "تحفيز للعاملين من اجل رفع مستوى الاداء في اعمال النظافة والتحسين، والاسهام في خلق وعي مجتمعي مشارك ومساعد لعمال النظافة لخلق بيئة نظيفة وصحية، والتوعية باهمية الدور الهام والمؤثر في حياة المواطنين الذي يؤديه عمال النظافة و يجب ان ينال بموجبه عامل النظافة اعلى مراتب الاحترام والتقدير"