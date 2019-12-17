شكرا لقرائتكم خبر عن دولة عظمى تباغت الجميع وتقصم ظهر الزبيدي وتبخر احلام الانتقالي باقامة دولة الجنوب المستقلة ... اسواء خبر للزبيدي وولي عهد ابو ظبي منذ توقيع اتفاق الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دولة عظمى تباغت الجميع وتقصم ظهر الزبيدي وتبخر احلام الانتقالي باقامة دولة الجنوب المستقلة ... اسواء خبر للزبيدي وولي عهد ابو ظبي منذ توقيع اتفاق الرياض

بحث وزير الخارجية محمد الحضرمي ، امس الإثنين ،مع السفير الروسي لدى بلادنا فلاديمير ديدوشكين، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تنسيق مواقف البلدين في المحافل الدولية.

واستعرض الوزير الحضرمي مع السفير الروسي ،التطورات السياسية المتصلة بالشأن اليمني، ورؤية الحكومة اليمنية بشأن الحل في اليمن.

جديد اب برس :

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وأشار وزير الخارجية الى أن السلام الدائم والشامل يتطلب الالتزام بالمسار الاممي كمسار وحيد للحل وفقا للمرجعيات الثلاث.. مؤكداً حرص الحكومة على تنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل ومتسلسل كخطوة في اتجاه تحقيق السلام الشامل والدائم في اليمن.

وشدد الوزير الحضرمي ،على ضرورة تنفيذ اتفاق ستوكهولم بما يعزز من فرص السلام في اليمن قبل الحديث عن أي مشاورات قادمة للسلام.

من جانبه أكد السفير الروسي دعم بلاده للحكومة الشرعية في اليمن.. مجدداً وقوف بلاده الى جانب اليمن ومساعدته للخروج من أزمته الراهنة.. معبراً عن أمانيه في أن يحل السلام في اليمن قريبا.

حضر اللقاء المستشار مجيب عثمان مسؤول أوروبا.