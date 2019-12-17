شكرا لقرائتكم خبر عن "فيديو" يتوسط 5 حسناوات اميرات سعوديات ... الملياردير الوليد بن طلا يشعل مواقع التواصل الاجتماعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ويك اند مع الأميرات الخمسة سارا، جنى، مايا، دلال، نورا والزميلات والزملاء بالبر Weekend with my five grand daughters Sara, Jana, Maya, Dalal, Noura and friends in the desert Advertisements ويك اند مع الأميرات الخمسة سارا، جنى، مايا، دلال، نورا والزميلات والزملاء بالبر



Weekend with my five grand daughters Sara, Jana, Maya, Dalal, Noura and friends in the desert pic.twitter.com/1oWoOicmVM — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) December 16, 2019 4,854 ويك اند مع الأميرات الخمسة سارا، جنى، مايا، دلال، نورا والزميلات والزملاء بالبر



Weekend with my five grand daughters Sara, Jana, Maya, Dalal, Noura and friends in the desert pic.twitter.com/1oWoOicmVM — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) December 16, 2019 Twitter Ads info and privacy

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "فيديو" يتوسط 5 حسناوات اميرات سعوديات ... الملياردير الوليد بن طلا يشعل مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.