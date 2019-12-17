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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس البشير ولا حسني مبارك..محكمة تباغت الجميع وتصدر قبل قليل حكم بالاعدام على رئيس مسلم بتهمة الخيانة العظمى واقتحام المسجد الاحمر ( الاسم + صورة )

2019/12/17 الساعة 11:17 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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