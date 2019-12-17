أقيم مساء الاثنين، حفل الزواج الجماعي لـ 70 عريساً وعروسة، بمدينة سيئون، بوادي وصحراء محافظة حضرموت، شرقي اليمن.



ويأتي هذا العرس الذي ترعاه لجنة الحوطة بسيئون، تزامناً مع فعاليات مطلع المطالع "لعبة الشبواني التراثية".



وفي الاحتفالية، هنأ عصام الكثيري وكيل مديريات وادي وصحراء محافظة حضرموت، عرسان الزواج الجماعي، الثاني عشر، البالغ عددهم"70عريسا وعروسة"، متمنياً لهم السعادة في حياتهم.



وأشاد الكثيري، بفعاليات مطلع المطالع، الذي يأتي من أجل خلق اجواء فرائحية واجتماعية وللمحافظة على الموروث الشعبي.



وأكد، أن هذا الموروث الشعبي، يعد أحد الكنوز الفلكلورية، التي خلفها لنا الآباء، معتبراً أنه مهم، ويجب الحفاظ عليه من الاندثار.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عرس جماعي لـ70عريساً وعروسة في حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.