الهلال الإماراتي يوزع الكراسي المزدوجة لمدارس الساحل الغربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

الحديدة - الخليج 365

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنسانية، هيئة الهلال الأحمر ، توزيع الكراسي المزدوجة لمدارس الساحل الغربي ضمن خطتها الهادفة لإنتشال القطاع التعليمي في المناطق المحررة.



وقدمت هيئة الهلال خلال حملة العودة إلى المدرسة والتي أطلقتها بداية العام الدراسي الجاري نحو 3500 كرسي مزدوج لـ27 مدرسة موزعة على إمتداد مديريات الساحل الغربي والسهل التهامي ، ليبلغ عدد المستفيدين منها 10500 طالب وطالبة.

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وتستهدف الحملة المتواصلة تأثيث مختلف المدارس الحكومية في مديريات الساحل الغربي، وعلى رأسها المؤهلة من قبل دولة الإمارات.

يشار إلى أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي افتتحت في الساحل الغربي خلال حملة العودة إلى المدرسة 8 مدارس بعد أن أعادت ترميمها وتأهيلها فيما تستعد لإفتتاح 8 مدارس أخرى.

وبلغت عدد المرافق التعليمية المؤهلة من قبل دولة الإمارات في الساحل الغربي 36 مدرسة ومرفق ليتمكن نحو 80 الف طالب وطالبة من العودة إلى صفوفهم الدراسية.