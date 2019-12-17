قصف حوثي بالقذائف والصواريخ على مناطق في التحيتا بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

الحديدة - الخليج 365

واصلت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن تصعيدها العسكري في مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن ، وقصفت منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا بالقذائف المدفعية والأسلحة الثقيلة.



مصادر عسكرية ميدانية أكدت أن المليشيات الحوثية قصفت الأطراف الشمالية من الجبلية بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 ، فيما أطلقت عدداً من قذائف الهاوزر وقذائف صواريخ ” لُــو ” صوب مناطق جنوب البلدة.

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وأردفت المصادر، أن عناصر المليشيات استهدفت مناطق متفرقة من بلدة الجبلية بالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23 ، وبالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 بشكل مكثف ومتواصل.

وأشارت المصادر، أن عناصر من مليشيات الحوثي أطلقت نيران أسلحتها القناصة على المواطنين المارة في الطرقات العامة والفرعية المؤدية إلى الجبلية ، في محاولة منها لإلحاق خسائر في صفوف المدنيين وإثارة الخوف والذعر لدى السكان والمارة.

ومع مرور عام كامل على بدء سريان الهدنة الأممية واتفاق السويد ، الذي يقضي بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية ، لم تلتزم مليشيات الحوثي بأي من بنود الإتفاق والهدنة ، وتسعى بشكل يومي للقضاء على الجهود الأممية لإحلال السلام في الحديدة ونسف الهدنة الأممية ، في ظل صمت أممي مطبق وتجاهل من المجتمع الدولي حيال التصعيد الحوثي.