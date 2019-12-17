الحوثية تجدد قصف مواقع القوات المشتركة في حيس جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 استهدفت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران الأحياء السكنية في مدينة حيس الواقعة جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن ، مستخدمة القذائف المدفعية والأسلحة المختلفة.

Advertisements وقالت مصادر محلية في حيس إن المليشيات أطلقت قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 82 ، وقذائف مدفعية الهاون عيار 60 ، مستهدفة الأحياء السكنية. وأضافت المصادر أن المليشيات فتحت نيران الأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 من مناطق تمركزها صوب منازل المواطنين والأسواق العامة في المدينة بشكل مكثف . المصادر ذاتها أكدت قيام عناصر مليشيات الحوثي بعمليات استهداف متواصلة طالت مزارع المواطنين في أطراف المدينة ، مستخدمة الأسلحة القناصة وأسلحة معدلات البيكا ، مما اضطر المزارعين لتركها خوفاً على حياتهم من عمليات الإستهداف التي يقوم بها الحوثيون.

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