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الحوثية تجدد قصف مواقع القوات المشتركة في حيس جنوب الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

الحوثية تجدد قصف مواقع القوات المشتركة في حيس جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

استهدفت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران الأحياء السكنية في مدينة حيس الواقعة جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن ، مستخدمة القذائف المدفعية والأسلحة المختلفة.

 

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 وقالت مصادر محلية في حيس إن المليشيات أطلقت قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 82 ، وقذائف مدفعية الهاون عيار 60 ، مستهدفة الأحياء السكنية.

 

وأضافت المصادر أن المليشيات فتحت نيران الأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 من مناطق تمركزها صوب منازل المواطنين والأسواق العامة في المدينة بشكل مكثف .

 

 المصادر ذاتها أكدت قيام عناصر مليشيات الحوثي بعمليات استهداف متواصلة طالت مزارع المواطنين في أطراف المدينة ، مستخدمة الأسلحة القناصة وأسلحة معدلات البيكا ، مما اضطر المزارعين لتركها خوفاً على حياتهم من عمليات الإستهداف التي يقوم بها الحوثيون.

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