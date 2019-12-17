جبهة صعدة.. ثقب أسود يبتلع كبار قادة المليشيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ خاص:

لا يمر يوم دون أن تشيع مليشيا الحوثي عددا من مسلحيها وقادتها الذين لقوا مصرعهم في أكثر من جبهة.



وتنشر وسائل الإعلام الحوثية، يوميا، أخبارا عن تشييع قتلى من مسلحيها وقادتها.

ويبدو واضحا، من خلال الأسماء المعلنة، أن أبرز القادة الميدانيين والعسكريين لقوا حتفهم في جبهة صعدة، أو جبهة الحدود، حسب التسمية الحوثية.

وكان آخر من تم تشييعهم بصنعاء، ضابطين برتبة عميد وعقيد قتلا في جبهة صعدة.

ونشرت وسائل إعلام المليشيا أمس الإثنين، كانون الأول 16، 2019، خبر تشييع جثماني العميد علي صالح قاسم العبيدي والعقيد عمار محمد علي حميد الهندي، مؤكدة أنهما قتلا في جبهة الحدود.

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ويوم أمس الأول، قتل عدد من قادة المليشيا، بقصف لمقاتلات التحالف في منطقة الأزهور التابعة لمديرية رازح شمالي صعدة.

ووفق مصادرنا فإن من بين القتلى قيادات كبيرة مقربة من زعيم المليشيا عبد الملك الحوثي.

ويوم الخميس الماضي، اعترفت المليشيا بمقتل القيادي، جعفر عبد الله يحيى هبرة، في محافظة صعدة. ويعد هبرة، بحسب المصادر، من القادة الميدانيين البارزين في صفوف المليشيا.

يشار إلى أن معظم قتلى المليشيا الحوثية في المحافظة، من قيادات ومسلحين، سقطوا جراء غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

هذا ولم يتسن لـ"الخليج 365" التأكد مما تم تداوله أمس حول مقتل وزير داخلية المليشيا "عبد الكريم الحوثي" بغارة جوية في مديرية رازح.