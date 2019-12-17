مقاتلات التحالف تقصف مواقع وتجمعات للمليشيا في باقم ومجز بصعدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ صعدة قصفت مقاتلات التحالف العربي، في وقت متأخر من مساء الإثنين، كانون الأول 16، 2019، مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية باقم الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف جوي عنيف. Advertisements كما هاجمت المقاتلات الحربية تجمعات لمليشيا الحوثي في مديرية مجز بالمحافظة. وتزامن القصف مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المديريتين. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي

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