قوات الجيش تحب تسللا للمليشيا في خب والشعف بالجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تمكنت قوات الجيش الوطني، اليوم الثلاثاء، من إحباط محاولة تسلل لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مديرية خب الشعف، بمحافظة الجوف.



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ونقل موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش، عن رئيس عمليات حرس الحدود العميد هادي حمران الجعيدي قوله إن مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي، حاولت التسلل باتجاه مواقع في جبل “قشعان”.

وأكد أن قوات الجيش، أحبطت محاولة المليشيا المتمردة، وأجبرتها على الفرار بعد تكبدها خسائر في صفوفها.

وأكد الجعيدي أن المليشيا تعيش في حالة تقهقر مستمر، في مختلف جبهات المحافظ