شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيا الحوثية تعترف بمقتل 2 من قادتها في محافظة صعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ صنعاء أقرت مليشيا الحوثي، أمس الإثنين، كانون الأول 16، 2019، مصرع اثنين من كبار قادتها العسكريين.

Advertisements ونشرت وسائل إعلام المليشيا خبر عن تشييع جثماني العميد علي صالح قاسم العبيدي والعقيد عمار محمد علي حميد الهندي. وأكدت أنهما قتلا في جبهات الحدود في إشارة إلى محافظة صعدة التي قتل فيها الكثير من قادة المليشيا.

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