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المليشيا الحوثية تعترف بمقتل 2 من قادتها في محافظة صعدة

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اليمن العربي ـ صنعاء 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

المليشيا الحوثية تعترف بمقتل 2 من قادتها في محافظة صعدة

الخليج 365 ـ صنعاء

أقرت مليشيا الحوثي، أمس الإثنين، كانون الأول 16، 2019، مصرع اثنين من كبار قادتها العسكريين.

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ونشرت وسائل إعلام المليشيا خبر عن تشييع جثماني العميد علي صالح قاسم العبيدي والعقيد عمار محمد علي حميد الهندي.

 

وأكدت أنهما قتلا في جبهات الحدود في إشارة إلى محافظة صعدة التي قتل فيها الكثير من قادة المليشيا.

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