المليشيا تهدد بسحب العملة الجديدة من البنوك والتجار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ صنعاء

هددت مليشيات الحوثي الانقلابية البنوك ومحلات الصرافة وكبار التجار بمصادر ما لديهم من العملة الجديدة إن لم يتم التخلص منها خلال ثلاثين يوماً.



وعقدت اللجنة الاقتصادية الحوثية اجتماعاً طارئاً مع كبار التجار والصرافين الفاعلين في السوق المحلي، بحجة معالجة أوضاع سوق الصرف والذي تشهد فيه العملة الوطنية تدهوراً كبيراً.

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وذكرت مصادر مصرفية، أن الاجتماع أسفر عن اتفاق للجنة مع التجار والصرافين على تهدئة السوق واتخاذ إجراءات صارمة ضد المتلاعبين والمضاربين بالعملة.

وحسب المصادر فإن الاجتماع أقر منح التجار وشركات الصرافة وجميع المواطنين مهلة 30 يوماً للتخلص من العملات الجديدة والمطبوعة مؤخراً من قبل حكومة هادي واستبدالها بالعملة القديمة.

وشددت اللجنة الاقتصادية الحوثية على كبار شركات الصرافة والتجار بالعمل على تهدئة السوق والابتعاد عن أعمال المضاربة والتلاعب بأسعار العملات الأجنبية.

وذكرت لجنة الحوثي الاقتصادية أنها ستتعامل مع الطبعة الجديدة من العملة المحلية بحكم معاملة المزور، وستصادر أي مبلغ وجد بحوزة أي بنك أو صراف أو تاجر أو مواطن، ولن يستثنى من ذلك المواطنون في الشوارع