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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : تحركات "قطرية - أمريكية " خطيرة ...وترامب يهاتف الامير تميم ومصادر تكشف عن تطورات مرعبة لبن زايد وبن سلمان خلال الساعات القادمة "شاهد"

أجرى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء اليوم الاثنين، محادثات هاتفية مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بحثا فيها آخر تطورات الأوضاع في المنطقة.

جديد اب برس :

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وأفادت وكالة "قنا" القطرية الرسمية، في بيان، بأن الزعيمين استعرضا "العلاقات الاستراتيجية المتينة بين البلدين وأهمية تعزيزها".

كما ناقش أمير قطر والرئيس الأمريكي، حسب البيان، "عددا من القضايا وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".

وتأتي هذه المكالمة وسط تصريحات قطرية حول تحقيق "تقدم طفيف" في مسار تسوية الأزمة الخليجية عبر بدء محادثات مع السعودية.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، "كسر الجمود" في الاتصالات مع السعودية، معتبرا أن ذلك نتيجة لـ "حسن النية" من قبل كلا الطرفين وليس لأي ضغط خارجي.

وتبذل الولايات المتحدة جهودا أعلنت عنها مرارا لمصالحة أطراف الأزمة الخليجية، المستمرة منذ 5 يونيو 2017، حينما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر وأوقفت الحركة البرية والبحرية والجوية معها، متهمة إياها بدعم الإرهاب والتحول عن المحيط العربي، بينما تشدد الحكومة الأمريكية بإصرار على ضرورة توحيد الصف بين دول الخليج العربية للتركيز على مواجهة "التهديد الإيراني".

المصدر: RT + وكالات