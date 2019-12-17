شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بعد تعرض وزير الداخلية لعملية اغتيال ...قوات الشرعية تعلن النفير العام في هذه المحافظة ومليشيات الامارات تعلن مسؤوليتها"تفاصيل طارئة " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرض وزير الداخلية في الحكومة الليبيبة الشرعية المعترف بها دوليا، لعملية اغتيال فاشلة، اعلنت مليشيات حفتر التابعة للإمارات مسؤوليتها.

حيث أعلنت قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المتمرد خليفة حفتر عن إصابة وزير الداخلية في حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، فتحي باشاغا، جراء محاولة اغتيال تعرض لها في مدينة مصراتة.

وذكر المركز الإعلامي لغرفة "عمليات الكرامة" التابعة لقوات المشير حفتر، فجر اليوم الاثنين، على صفحته في "فيسبوك"، نقلا عن "مصادر استخباراتية" خاصة به في مصراتة، ذكر أن موكب باشاغا تعرض لـ"وابل من الرصاص"، متهما قوات حكومة الوفاق بمحاولة التستر على الحادث وحجم الخسائر التي تكبدتها من خلال إعلان النفير العام في المدينة. Advertisements ولم تصدر حكومة الوفاق أي تعليقات على هذه الادعاءات التي لا يتسنى لـRT التأكد من صحتها. ويأتي ذلك على خلفية إعلان المشير حفتر عن بدء قواته "المعركة الحاسمة" بغية السيطرة على العاصمة طرابلس، معقل حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، المعترف بها دوليا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : بعد تعرض وزير الداخلية لعملية اغتيال ...قوات الشرعية تعلن النفير العام في هذه المحافظة ومليشيات الامارات تعلن مسؤوليتها"تفاصيل طارئة " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.