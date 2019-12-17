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عدن - ياسمين التهامي - بعد انسحاب آلاف المقاتلين اليمنين من الحد الجنوبي ...مجتهد يفاجئ الجميع : ابن سلمان ينتقم من الشيخ المخلافي بطريقة لا تخطر على البال"شاهد"

كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد”، عن “هدية” يحاول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تقديمها إلى جماعة أنصار الله “الحوثيين” بعد أن فشل في إقناعهم بوقف “الحرب” وإصرارهم على شروط مهينة له. جديد اب برس : Advertisements تفاصيل ماحدث ... تقدم بهذا الطلب العاجل للامير محمد بن سلمان ... أحمد علي عبدالله صالح يبدأ بأول خطوة في طريق الانتقام لوالده هذا ما سيحدث ... للذين يقومون بتجديد جوزاتهم المنتهية ... تحذير شديد اللهجة وقال مجتهد في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، إن ابن سلمان يسعى لتقديم هدية للحوثيين من أجل تليين موقفهم، وذلك بالضغط على مقاتلي تعز التابعين للشيخ المخلافي، لتسليم مواقعهم لقوات تابعة للإمارات مقدمة لتسليمها للحوثي، ليكون الشمال كله بيد الحوثيين والجنوب بيد الانتقالي. ويقول المغرد السعودي الشهير أن الأمر القبيح هنا أن ابن سلمان يعلم أن تسليم تعز للحوثيين لن ينتج عنه اتفاق شامل، وهو يسلمها لهم فقط من باب إسترضائهم وتخفيف شروطهم المهينة المتمثلة في اعتذار وتعويضات هائلة وسيطرتهم على كامل اليمن، لأنه يعلم أن الحوثيين يتلمظون على تعز كونها معقل تاريخي للشافعية فيبيعها لهم رخيصة.

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