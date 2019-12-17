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عدن - ياسمين التهامي - وسط الدوحة وبهذه الملابس المغرية...إيفانكا ترامب تغازل أمير قطر والقطريون يشعلون مواقع التواصل بتعليقات نارية "شاهد الصور"

تفاعل ناشطون بمواقع التواصل على نطاق واسع مع مجموعة من الصور التقطت لـ إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي، خلال زيارتها لقطر بعضها داخل قاعدة العديد الأمريكية بالدوحة وأخرى في المتحف الوطني القطري.

جديد اب برس :

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وزارت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته، خلال وجودها في قطر، قاعدة العديد الأمريكية الجوية في الدوحة، حيث شكرت الجنود على خدمتهم.

وقالت إيفانكا: “لقد تشرفت بزيارة قاعدة العديد الجوية، وهي أكبر منشأة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. لقد أتيت لكي أشكر الرجال والنساء الشجعان الذين يحفظون أمريكا آمنة”.

وتمنت إيفانكا التي التقطت العديد من الصور مع المجندين والمجندات، عيد ميلاد سعيد للجميع.

كما ظهرت إيفانكا أمس، على هامش مشاركتها في منتدى الدوحة 2019، مرتدية عباءة عصرية سوداء مزركشة بخيوط ذهبية عند منطقة الأكتاف، خلال أمسية ختامية في المتحف الوطني القطري، ولاقت استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بإطلالتها .