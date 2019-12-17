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صنعاء - ياسمين الخيامي - اسواء خبر للزبيدي وولي عهد ابو ظبي منذ توقيع اتفاق الرياض..دولة عظمى تباغت الجميع وتقصم ظهر الزبيدي وتبخر احلام الانتقالي باقامة دولة الجنوب المستقلة

2019/12/17 الساعة 08:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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