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صنعاء - ياسمين الخيامي - حسناء من المملكة تصعق شباب السعودية والخليج وتتحول الى بائعة هوى للراغبين في المتعة الحرام وبكل وقاحة تعلن تخفيضات لمن يقوم معها بهذا العمل ( صورة فاضحة )

2019/12/17 الساعة 07:12 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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