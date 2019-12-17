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صنعاء - ياسمين الخيامي - تحذير عاجل وخطير.. اكتشاف مادة تسبب السرطان داخل علاج شهير في العالم لمرض السكر

نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية معلومات عن اكتشاف مادة خطيرة في أحد المنتجات الدوائية المهمة في علاج مرضى السكر من النوع الثاني مما أثار قلق هيئة الغذاء و الدواء الأمريكية و منظمة المنتجات الدوائية البريطانية و وزارتي الصحة في كندا و دول أوروبا و بدأت تتعاون تلك المنظمات لعمل دراسة سريعة و شاملة لتلك المنتجات.

مادة ال “metformin” و المتواجدة في أغلب منتجات علاج السكر مثل Bolamyn, Diagemet, Glucient, Glucophage، والتي تساعد في إفراز الأنسولين المناسب لخفض مستوى السكر في الدم و إعادته للمعدل الطبيعي تبين أنها تحتوي علي مادة NDMA و هي مادة معروف أنها مسرطنة للإنسان، تستخدم في صناعة المبيدات و العديد من الصناعات الثقيلة.

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تحذير عاجل وخطير.. اكتشاف مادة تسبب السرطان داخل علاج شهير في العالم لمرض السكر

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ورغم أنه لم يتم رصد أي حالة من حالات الإصابة بأمراض سرطانية جراء استخدام هذه العقارات، إلا أن الهيئات و المنظمات العالمية تدرس بدائل لها و تستعد لسحبها من الأسواق.

و حث العلماء الأطباء بوصف بدائل لتلك المنتجات لمرضاهم و هم ملايين حول العالم يستخدمون العلاج بشكل يومي، إلا أن مخاوف الأطباء هي كون هذه المادة الأكثر فعالية على الإطلاق لضبط معدل السكر في الدم للمرضى و الاعتماد عليها كبير و على الناحية الأخرى فالمنتجات البديلة باهظة الثمن و غير متوفرة بشكل أساسي في معظم برامج التأمين الصحي للمواطنين، لكن الأمر لا يزال قيد الدراسة و من المتوقع الإعلان عن نتائج لهذه الدراسة قريباً.