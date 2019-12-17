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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بداية من الخميس..موجة برد تجتاح اليمن وتحذيرات للمواطنين الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 توقعت جهات الطقس، الإثنين، أن تجتاح موجة من البرد الأراضي اليمنية بداية من الخميس القادم.

Advertisements وقالت جهات الطقس، إن وسط الجزيرة العربية تشهد حاليا موجة من البرد، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تصل الخميس القادم إلى الأراضي اليمنية. وطالبت جهات الطقس من المواطنين أخد الحيطة والحذر.

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