شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب فلامنجو: الهلال كتاب مفتوح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد البرتغالي جورجي جيسوس مدرب فلامنجو البرازيلي، جاهزية فريقه لمباراة الهلال السعودي التي ستقام مساء غدٍ الثلاثاء، في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة حاليًا بالدوحة.

وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: الهلال كتاب مفتوح بالنسبة لي على مستوى اللاعبين الذين أعرفهم جيدًا باستثناء لاعب واحد فقط لم أقم بتدريبه، كما أنني تابعت مباراتهم مع الترجي التونسي في ربع نهائي البطولة".

جديد "الخليج 365"

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وأضاف: "المباراة مع الهلال لن تكون سهلة كما يتصور البعض، منافسنا قوي ولا يستهان به، ومن الضروري أن نعمل له ألف حساب".

وقال جيسوس: "علاقتي مع لاعبي الهلال جيدة للغاية، وسعيد بالتعامل مع هذا الفريق، وقد جلبت 4 لاعبين محترفين من بينهم جوميز وفزت معهم بلقبين".

وعن ضغط المباريات.. قال مدرب فلامنجو: "أعتقد أنه مفيد بالنسبة لنا، نريد إسعاد جماهيرنا، وبعدما حققنا الدوري وكأس ليبرتادوريس، وسنحاول مواصلة نجاحاتنا بالتعامل مع الضغط بشكل احترافي".

وحول إمكانية وصول الفرق الخليجية للنهائي والفوز باللقب، قال جيسوس: نعم بإمكاننا أن نشاهد ذلك خاصة أن الفرق الخليجية تملك الإمكانيات التي تساعدها على استقدام أفضل اللاعبين، وأصبحنا نشاهدنا لاعبين عالميين من الدوريات الخليجية لكن المهمة ستكون صعبة".